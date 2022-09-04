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AAC Power Rankings

Bryan Moss • TigerSportsReport
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Check out our AAC Power rankings after week 1


Memphis Tigers football

#11 Navy (0-1)

Navy was beaten by FCS Delaware 14-7

#10- Temple (0-1)

The Owls lost to Duke 30-0 and only had 179 total yards.

#9 USF (0-1)

BYU bullied the Bulls 50-21.South Florida has had four kickoff returns for touchdowns in its last eight games. Jimmy Horn Jr. returned the opening kickoff of the second half 89 yards for a TD against No. 25 BYU Saturday.

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