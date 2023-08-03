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Analyzing Memphis in the 4th quarter

Bryan Moss • TigerSportsReport
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@RivalsBmoss

Day 1 of training camp is finished and Head Coach Ryan Silverfield said, "Last year we didn’t do a great job of finishing games." Memphis lost 4 games by 7 points or less last year.

It was a problem in 2021 as well as they lost 4 games by 7 points or less. So what exactly is the problem?

Let's use the analytics provided by SportSource and see what areas the Tigers can improve on.

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