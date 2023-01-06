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Chris White hired as new STC

Bryan Moss • TigerSportsReport
Publisher
@RivalsBmoss

The University of Memphis has announced that Chris White has been named as the Tigers new Special Teams Coach.

White comes to Memphis from the University of Buffalo.

Chris White
Chris White (ubbulls.com)

“We are thrilled to hire Chris White as our special teams coordinator,” Silverfield said in the press release. “He will be a tremendous asset to our program with his experience at every level including the NFL. Coach White knows how to build relationships and will allow Memphis to once again be recognized nationally for our special teams.”


White has coaching experience in the NFL with stops at Detroit and Minnesota. His college stops include Arizona State, Syracuse, Iowa, UConn, and Michigan.

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