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football
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CJ Johnson commits to Memphis
Bryan Moss
•
TigerSportsReport
Publisher
The Memphis Tigers picked up another commitment today when JUCO LB CJ Johnson chose Memphis over Temple, UTSA, and Charolette.
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I chose Memphis because the moment I got there I could feel how much the people love the city. Also, the coaches and the players really treated me like family. I really like what’s being done defensively as well,” Johnson told TigerSportsReport.
Coach Hankins is his primary recruiter.
“He’s a great guy. I feel like he has a lot of knowledge and can really help maximize my ability as a player.”
Certain data provided by STATS, LLC
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