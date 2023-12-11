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Comparative Analysis: Memphis vs Iowa St.

Bryan Moss • TigerSportsReport
Publisher
@RivalsBmoss

The Memphis Tigers take on the Iowa State Cyclones in the Liberty Bowl on Dec. 29th at 2:30pm CST on ESPN.

With the help of SportSource Analytics, we take a comparative analysis of the two teams.

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Memphis Football
Liberty Bowl (© Justin Ford/USATSI)
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