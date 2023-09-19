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Comparing the starters: Missouri vs Memphis

Bryan Moss • TigerSportsReport
Publisher
@RivalsBmoss

Memphis will travel to St. Louis for their home game against Missouri on Saturday.

With the help of PFF, we compare the starters for each team

PFF Grading Scale

90 and above - Elite

80 to 89 - Great

70 to 79 - Good

60 to 69 - Average to Above Average

59 and below- Below Average

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Memphis Football
Memphis vs Missouri (Denny Medley/USATSI)
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