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Dr Bill Hardgrave and Laird Veatch Press Conference

Bryan Moss • TigerSportsReport
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@RivalsBmoss

University of Memphis President Bill Hardgrave and Vice President and Director of Intercollegiate Athletics Laird Veatch Spoke with the media on Monday.


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