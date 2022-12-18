PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
{{ timeAgo('2022-12-18 15:46:19 -0600') }}
football
Edit
Jamauri Chislom commits to Memphis
Bryan Moss
•
TigerSportsReport
Publisher
Hutchinson Tight End
Jamauri Chislom made his commitment known today via social media announcing he's committed to Memphis.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj45MDHwn5ONIExFVFMgV09SSyEhITxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vUlNpbHZlcmZpZWxkP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBS
U2lsdmVyZmllbGQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
VGhlTGFuZGFuU2FsZW0/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRoZUxhbmRh
blNhbGVtPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2Rhdmlk
NmdsaWRkZW4/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGRhdmlkNmdsaWRkZW48
L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hTZXJjaGlh
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaFNlcmNoaWE8L2E+IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQmFsbGNvYWNoS3JhdXNlP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBCYWxsY29hY2hLcmF1c2U8L2E+IDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hEcmV3RGFsbGFzP3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaERyZXdEYWxsYXM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdC5jby9CU1I5cWZhQUJ5Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vQlNSOXFm
YUFCeTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBKYW1hdXJpIENoaXNsb20gKEBDaGlzbG9t
SmF5KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NoaXNsb21KYXkv
c3RhdHVzLzE2MDQ1OTA5MDk0ODM2MzA1OTI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+RGVjZW1iZXIgMTgsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0
IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn
ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp
dj4KCg==
Chislom visited Memphis this weekend and love it.
"It was a great visit. I had fun with the family, coaches, and some of players. They showed me around the city and all the things Memphis holds. I think the Tigers are a good fit they use their TEs a lot in their scheme on and off the ball, very similar to what I was doing at Hutch."
David Glidden and Brad Salem were his main recruiters and Chislom built a bond with them.
"Great guys they showed me how things work at Memphis and what I should be prepared for and how I will be used."
Chislom played in 6 games for Hutchinson this season. They finished 11-1 losing in the NJCAA title game to Iowa Western.
Certain data provided by STATS, LLC
© 2022 Yahoo. All rights reserved.