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Jeff Myers hired to coach the Tigers OL

Bryan Moss • TigerSportsReport
Publisher
@RivalsBmoss

The University of Memphis had announced that former Iowa State offensive line coach Jeff Myers has been hired for the same position.

"We are very excited to hire Jeff Myers as our offensive line coach," Silverfield said in the press release. "He will do a wonderful job relating to our players and maximizing their potential. Coach Myers' passion and knowledge will be displayed for our OL and entire program."

To read the full press release Click Here


Coaching Experience

2018-2022 Iowa State – Offensive Line

2018 Iowa State – Quality Control, Offense

2016-17 Iowa State – Graduate Assistant

2015 Toledo – Graduate Assistant


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