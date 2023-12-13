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Looking at the 2024 Memphis football schedule

Bryan Moss • TigerSportsReport
Publisher
@RivalsBmoss

The American Athletic Conference released the home/away conference game for all the teams today.

Memphis will have home games against UAB, Charlotte, North Texas, and Rice. The away conference games for the Tigers will be Navy, USF, UTSA, and Tulane.

Let's take a look at their full schedule.

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Memphis Football
Memphis Football (Cody Glenn/Getty Images)

2024 Schedule

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