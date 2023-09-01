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Looking at the Memphis vs Bethune-Cookman matchup

Bryan Moss • TigerSportsReport
Publisher
@RivalsBmoss

The 2023 Memphis Tigers football season is here as they host the Bethune-Cookman Wildcats at Simmons Bank Liberty Stadium Saturday night at 6 p.m.on ESPN+.

The Tigers will have a much easier opponent to open this season than they did last year when they opened at Mississippi State. Memphis hasn't lost a home opener since losing to Duke 28-14 back in 2013.

Memphis Tigers Football
Bethune-Cookman (BCU Athletics)

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