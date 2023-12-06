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Memphis DC Hot Board

Bryan Moss • TigerSportsReport
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@RivalsBmoss

The Memphis Tigers are in need of a new defensive coordinator with Matt Barnes heading to Miss State. TigerSportsReport staff put our heads together to brain storm and come up with a list of candidates of who we'd like to see considered.

So who's on our list?

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