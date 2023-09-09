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Memphis downs Arkansas State 37-3

Bryan Moss • TigerSportsReport
Publisher
@RivalsBmoss

The Memphis Tigers improved to 2-0 on the season with a 37-3 victory over Arkansas State.

The Tigers got off to a slow start with two straight three-and-outs but was able to sustain a 13 play, 53 yard drive that resulted in a Seth Morgan 47 yard field goal and the Tigers took an early 3-0 lead.

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Memphis Tigers Football
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The second quarter is where Memphis won this game. Memphis scored 21 points in the 2nd quarter including a DJ Bell 36 yard interception return.

Seth Henigan finished the game completing 21 of 29 passes for 239 yards and three total touchdowns, 2 throwing and 1 rushing.

The Memphis defense held Arkansas State to 235 yards of total offense.

The Tigers will now focus on their first conference game in a short week when they host Navy this Thursday night.

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