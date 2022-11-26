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Memphis Falls to SMU 34-31

John Maddox • TigerSportsReport
Sr. Content Producer
@jmtigers1974
In addition to providing content for TSR, John also owns a travel agency, Tropical Getaways Travel. John and his wife Susan live in Bartlett with their two furry children Charlotte & Duncan.
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