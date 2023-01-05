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Memphis makes Friend new OL Coach

Bryan Moss • TigerSportsReport
Publisher
@RivalsBmoss

Memphis Head Coach Ryan Silverfield has found his new offensive line coach. Frank Bonner has reported that Memphis will hire former Auburn assistant Will Friend to replace Jim Bridge.

Friend, a native to Philadelphia (MS), was Auburn's Co-Offensive Coordinator as well as their offensive line coach. Before Auburn, he was at Tennessee and, prior to that, was the offensive coordinator and offensive line coach at Colorado State. Before Colorado State, Friend was the offensive line coach at Georgia.

Will Friend
Will Friend (Todd Van Emst/Auburn athletics)

Friend will look to improve the Tigers running game as Memphis didn't have a 100-yd rusher in a game all season for the first time since 2011.

He's also known as a excellent recruiter and that will bolster an already great recruiting staff at Memphis.

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