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Memphis PFF grades from the Mizzou game

Bryan Moss • TigerSportsReport
Publisher
@RivalsBmoss

Rivals has continued its partnership with Pro Football Focus (PFF) which grants us the access to their comprehensive analytics and statistical tools. After each game, two separate analysts grade every player on each play of the game and the two totals are averaged out. We will only show the players with a minimum of 10 snaps.


PFF Player Grading Scale

90 and above - Elite (5-Star)

80 to 89 - Great (4-Sar)

70 to 79- Good (3-Star)

60 to 69 - Average to Above Average (2-Star)

50 - 59 - Below Average (1-Star)

49 and below - Poor (No Star)

* = Starter


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Memphis Football
Cincir Evans on the tackle (© Joe Puetz/USATSI)
TOP 3 GRADES
Player Position Snaps Grade Stars

Cincir Evans

LB

22

85.5

An'Darius Coffey

LB/DB

10

72.6

Roc Taylor*

WR

64

70.7
All stats and grades per PFF

Let's take a look at the rest of the grades

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