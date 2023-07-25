News More News
ago football Edit

Memphis picked 4th in the AAC pre-season Media Poll

Bryan Moss • TigerSportsReport
Publisher
@RivalsBmoss

The American Conference released their pre-season Media Poll and Memphis is picked to finish 4th after receiving 362 points and 1 first place vote.

Last year the Tigers were picked 5th and ended up 8th. They were picked 5th in 2021 and finished 7th.

The last time Memphis had a first place vote before this year was in 2020. They were picked to finish 3rd and received 2 first place votes. The finished 3rd that year too.

Memphis Tigers Football
Memphis Tigers Football (Photo by Tyler Kaufman)

DON'T HAVE TSR PREMIUM YET? SIGN UP TODAY FOR JUST $9.95/MONTH!

Tulane is the pre-season favorite after getting the most points and 1st place votes. AAC newcomer UTSA is picked 2nd and SMU is picked to finish 3rd.

Here's a look at the full pre-season poll

2023 AAC Pre-season Media Poll
Place School (1st place votes) Points

1

Tulane (20)

457

2

UTSA (9)

440

3

SMU (3)

397

4

Memphis (1)

362

5

FAU

312

6

ECU

303

7

North Texas

261

8

UAB (1)

209

9

Navy

199

10

Temple

182

11

Tulsa

160

12

Rice

138

13

USF

86

14

Charlotte

64

--------------------------------------------------------------

Like us on Facebook

Follow us on Twitter!

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it on the Memphis Football Message Board


trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}