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Memphis Remaining Games & Win Odds

Bryan Moss • TigerSportsReport
Publisher
@RivalsBmoss

The Memphis Tigers are off to a 2-0 start to the 2023 season with a win over Arkansas State yesterday.

What are the odds for the rest of the season? What are the odds to win the conference? Let's take a look.

Memphis Tigers Football
Memphis Tigers Football (© Joe Rondone/The Commercial Appeal / USA TODAY NETWORK)

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Sep 14 vs Navy

Team Rankings says there is a 85% chance that Memphis beats Navy. (up from 82% last week). ESPN analytics has Memphis at 90.2% (up from 84.8% last week).

Memphis would be 3-0 after this game.

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