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Memphis Remaining Games & Win Odds

Bryan Moss • TigerSportsReport
Publisher
@RivalsBmoss

The Memphis Tigers are 4-1 after the 35-32 win over Boise St.

What are the odds for the rest of the season? What are the odds to win the conference? Let's take a look.


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Memphis Football
Memphis Football (Cody Glenn/Getty Images)

Oct 13 Tulane

Team Rankings now has Memphis at a 50% chance to win this game, that's up 1% from last week.

ESPN analytics has dropped it to a 49.8% to win this game. That's down from 51% last week.

Memphis would be 5-1 or 4-2 after this game per Team Rankings and 4-2 per ESPN.


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