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Memphis Tigers Football: Top 3 Offensive Plays vs UTSA

Bryan Moss • TigerSportsReport
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@RivalsBmoss
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Check out the top 3 offensive plays from the Memphis loss to UTSA

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