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Memphis Transfer Portal Needs

Bryan Moss • TigerSportsReport
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@RivalsBmoss

The transfer portal opened last week and Memphis saw starters on the offensive line enter the portal with Davion Carter and Makylan Pounders. You also had Right Tackle Terrance McClain declare for the NFL draft.

Offensive line is an obvious need for Memphis to find replacements in the portal. Let's look over the offensive line and other areas of need for Memphis.

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Memphis Football
Jamarius Dinkins (Jeff Drummond/Cats Illustrated)
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