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Memphis vs Michigan preview/prediction

Bryan Moss • TigerSportsReport
Publisher
@RivalsBmoss

The #23 Memphis Tigers travels to the Bahamas for the Battle 4 Atlantis. The Tigers will take on Michigan in its opening game on Wednesday at 4:00 p.m. CST.

With the help of SynergySports, we analyze the matchup and give a prediction on who we think wins the game.

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Memphis Basketball
Dug McDaniel (USA Today)

TEAM COMPARISON

Team Comparison- Play Type
Category Memphis Michigan

% Time - Transition

22%

20.8%

% Time - Isolation

7.5%

5.3%

% Time - PR Ball Handler

9.5%

15.8%

% Time - PR Roll Man

2%

1.8%

% Time - Post Up

7.9%

5.8%

% Time - Spot Up

24.2%

22.5%

% Time - Cuts

8.3%

7.3%

% Time - Off Screens

1.6%

3.8%

% Time - Off Rebounds Put Backs

8.3%

6.1%

% Time - Handoffs

1.2%

2.3%

Overall Points per Possession

0.964

1.064
All Stats per SynergySports

MEMPHIS SHOT CHART

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