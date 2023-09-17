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Memphis vs Missouri: Comparative Analysis

Bryan Moss • TigerSportsReport
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@RivalsBmoss

The battle of the Tigers that was supposed to happen in Memphis was moved to St. Louis. Missouri coach Eliah Drinkwitz tweeted out "Ain’t scared to play here- there- or anywhere."


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As long as the game is in St. Louis, right?

Let's take a comparative analysis look at the match-up

Memphis Football
Memphis vs Missouri (Denny Medley/USATSI)
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