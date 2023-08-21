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Memphis Wide Receivers Profile

Bryan Moss • TigerSportsReport
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TigerSportsReport partnered with SportSource Analytics to provide you with the most in-depth analytical coverage you'll find covering the Memphis football team.

The Tigers season is fast approaching and fall will soon transition into game week. It's no secret that the wide receiver position needs to improve over last season. Let's take a SportSource analytical view of the Tigers top 4 receivers going into game 1 vs Bethune-Cookman.


Memphis Tigers Football
Joe Scates (© Stu Boyd II-The Commercial Appeal / USA TODAY NETWORK)

Joseph Scates Strength Profile

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