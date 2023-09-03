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PFF Grades from Bethune-Cookman game

Bryan Moss • TigerSportsReport
Publisher
@RivalsBmoss

Rivals has continued its partnership with Pro Football Focus (PFF) which grants us the access to their comprehensive analytics and statistical tools. After each game, two separate analysts grade every player on each play of the game and the two totals are averaged out. We will only show the players with a minimum of 15 snaps.


PFF Player Grading Scale

90 and above - Elite (5-Star)

80 to 89 - Great (4-Sar)

70 to 79- Good (3-Star)

60 to 69 - Average to Above Average (2-Star)

50 - 59 - Below Average (1-Star)

49 and below - Poor (No Star)


Top 3 Grades
Player Position Snaps Grade Column 5

Tauskie Dove

WR

20

84.5

Andres Fox

DL

31

84

Chandler Martin

LB

22

83.4
PFF Grades

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