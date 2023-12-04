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Predictive Analytics: Iowa State

Bryan Moss • TigerSportsReport
Publisher
@RivalsBmoss

The Memphis Tigers will look to win their 10th game of the season when they face Iowa State in the Liberty Bowl on Dec. 29th at 2:30 CST and will be televised on ESPN.

We at TigerSportsReport is the only one that covers Memphis that provides you with analytics from SportSource.

Let's take a look at Iowa State's offense predictive analytics.

Memphis Football
Rocco Becht (Matt Lunsford-USA TODAY Sports)

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