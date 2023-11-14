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Predictive Analytics: Taking a deeper look at the SMU offense

Bryan Moss • TigerSportsReport
Publisher
@RivalsBmoss

The 8-2 Memphis Football team will be looking to stay in the AAC title hunt when they host SMU Saturday.

With help from SportSource Analytics, we here at TigerSportsReport take a look at the Mustangs to see what their predictive analytics look like ahead of this weekend's matchup.


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Memphis Football
Memphis vs SMU (© Chris Jones/USATSI)

Coming Out Tendencies – First 3 Plays of the Drive

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