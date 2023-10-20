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Predictive Analytics: UAB

Bryan Moss • TigerSportsReport
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@RivalsBmoss

The Memphis Tigers travel to UAB tomorrow to renew the "Battle Of The Bones". With help from SportSource, we take a look at the Blazers to see what their predictive analytics look like.

Memphis Football
JACOB ZENO (Dale Zanine-USA TODAY Sports)

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