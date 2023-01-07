The Memphis Tigers will try to get back to their winning ways when they host the ECU Pirates today.

WHEN: Saturday at 1 p.m. CST, ESPN+

WHO: ECU Pirates (10-6, 1-2) at Memphis Tigers (11-4, 1-1).

WHERE: FedEx Forum (Memphis, TN)

KENPOM RANKINGS: Memphis - 38 / ECU - 169

Let's take a quick look at the match-up using Synergy Sports stats.