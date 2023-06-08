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Report: Big 12 visits Memphis

Bryan Moss • TigerSportsReport
Publisher
@RivalsBmoss

It's that time of year again when expansion rumors and news heats up. CollegeAD.com reported that Big 12 commissioner Brett Yormark and other Big 12 officials visited Memphis to do their due diligence when it comes to expansion.

Is Memphis Plan A in the Big 12 Expansion plans? Or could the Tigers be Plan B or C for the Big 12?

Memphis Tigers Football
Brett Yormark (Big 12)

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