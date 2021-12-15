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Ryan Silverfied talks NSD

Bryan Moss • TigerSportsReport
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@RivalsBmoss

Memphis Head Coach Ryan Silverfield speaks to the media about national signing day

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