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Ryan Silverfield talks North Texas postgame

Bryan Moss • TigerSportsReport
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@RivalsBmoss

Memphis Football Head Coach Ryan Silverfield talks with the media following today's 45-42 win over North Texas inside of DATCU Stadium.


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