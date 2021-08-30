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Ryan Silverfield weekly presser

Bryan Moss • TigerSportsReport
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Coach Silverfield talks about the game week, Nicholls, depth chart and more.

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