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Ryan Silverfield Weekly Presser

Bryan Moss • TigerSportsReport
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@RivalsBmoss

Memphis Tigers Football Head Coach Ryan Silverfield talks with the media today ahead of his program's matchup versus USF this upcoming Saturday afternoon.


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