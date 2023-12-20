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Signing day success for Memphis

Bryan Moss • TigerSportsReport
Publisher
@RivalsBmoss

The Memphis Tigers finished the early signing day strong with a class that includes 14 high school seniors as well as 20 transfers. As of this writing, Memphis was ranked 64th in the Rivals High School rankings and 14th in the Rivals Team Transfer rankings.

Let's take a look at the signees.

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