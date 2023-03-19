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{{ timeAgo('2023-03-19 09:56:41 -0500') }} football Edit

Spring practice begins

Bryan Moss • TigerSportsReport
Publisher
@RivalsBmoss

The Memphis Tigers start spring practice today. Today is the first of 15 practices that will end on April 21st for Friday Night Stripes.

What are the most important position battles this spring? We asked some Tigers fans and here's what they had to say.

Memphis Tigers Football
Memphis Tigers Football (Cody Glenn/Getty Images)

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