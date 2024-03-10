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Storylines to watch for Spring Practice

Bryan Moss • TigerSportsReport
Publisher
@RivalsBmoss

The Memphis football spring practice is just over a week away. The first practice is scheduled for Tuesday, March 19th.

Expectations are high with Memphis finishing 10-3 with a Liberty Bowl win.

What are some storylines we're looking forward to?

Memphis Football
Memphis HC Ryan Silverfield (© Petre Thomas/USATSI)

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