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Taccofah Lewis talks about his commitment to Memphis

Bryan Moss • TigerSportsReport
Publisher
@RivalsBmoss

The Memphis football team picked up their first commitment of the 2024 class yesterday when 3-Star Offensive Lineman Taccofah Lewis tweeted out his decision to commit to the Tigers.

TigerSportsReport got a chance to interview Lewis and asked his why he chose Memphis.

Taccofah Lewis
Taccofah Lewis (@taccofah_lewis)

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