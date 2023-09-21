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TBT: Looking back at the starters as recruits

Bryan Moss • TigerSportsReport
Publisher
@RivalsBmoss

Each week this football season we'll take a look at the starters from Memphis and their opponents and see what they were ranked coming out of high school. If there were positions that has a OR listed as the starter, we chose the player who was listed first.

Let's take a look at the Memphis and Missouri starters.

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Memphis Football
Memphis vs Missouri (© Denny Medley/USATSI)
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