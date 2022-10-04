News More News
{{ timeAgo('2022-10-04 18:40:19 -0500') }} football Edit

Tigers Tonight: Temple recap; Houston review

Bryan Moss • TigerSportsReport
Publisher
@RivalsBmoss
Related
Related
{{ link.display_text }} |

--------------------------------------------------------------

Like us on Facebook

Follow us on Twitter!

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it on the Memphis Football Message Board


trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}