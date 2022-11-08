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Tigers Tonight: Tulsa Edition

Bryan Moss • TigerSportsReport
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@RivalsBmoss
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John, Larry & Bryan discuss another disappointing loss to UCF and the short week as the Tulsa Golden Hurricane blow into town on Thursday night.


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