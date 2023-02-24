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Why I Coach: Larry Smith

Bryan Moss • TigerSportsReport
Publisher
@RivalsBmoss

TigerSportsReport got a chance to meet up with new Memphis Wide Receiver coach Larry Smith. We talked about his journey as a Prattville High School quarterback to now being an assistant coach for the Memphis Tigers.

Memphis Tigers Football
Memphis WR Coach Larry Smith (gotigersgo.com)

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