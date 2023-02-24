PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
{{ timeAgo('2023-02-24 18:59:24 -0600') }}
football
Edit
Why I Coach: Larry Smith
Bryan Moss
•
TigerSportsReport
Publisher
TigerSportsReport got a chance to meet up with new Memphis Wide Receiver coach Larry Smith. We talked about his journey as a Prattville High School quarterback to now being an assistant coach for the Memphis Tigers.
Memphis WR Coach Larry Smith (gotigersgo.com)
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs
c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu
Y29tL2VtYmVkL1JRaTcxb2g3SXQ4P3dtb2RlPXRyYW5zcGFyZW50Jz48L2lm
cmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMTIiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL21lbXBoaXMucml2YWxzLmNv
bS9uZXdzL3doeS1pLWNvYWNoLWxhcnJ5LXNtaXRoIgogIH0pOwogIChmdW5j
dGlvbigpIHsKICAgIHZhciBzID0gZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgi
c2NyaXB0IiksIGVsID0gZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUo
InNjcmlwdCIpWzBdOyBzLmFzeW5jID0gdHJ1ZTsKICAgIC8vIGxvYWRpbmcg
dGhlIGV2ZXJncmVlbiB2ZXJzaW9uIG9mIGNzLmpzIHNvIHdlIGFsd2F5cyBo
YXZlIHRoZSBsYXN0IHZlcnNpb24KICAgIHMuc3JjID0gImh0dHBzOi8vcy55
aW1nLmNvbS9jeC92em0vY3MuanMiOwogICAgZWwucGFyZW50Tm9kZS5pbnNl
cnRCZWZvcmUocywgZWwpOwogIH0pKCk7Cjwvc2NyaXB0PgoKPG5vc2NyaXB0
PgogIDxpbWcgc3JjPSJodHRwczovL3NiLnNjb3JlY2FyZHJlc2VhcmNoLmNv
bS9wP2MxPTImYzI9NzI0MTQ2OSZjNz1odHRwcyUzQSUyRiUyRm1lbXBoaXMu
cml2YWxzLmNvbSUyRm5ld3MlMkZ3aHktaS1jb2FjaC1sYXJyeS1zbWl0aCZj
NT0yMDIyNzMzMTEyJmN2PTIuMCZjaj0xJmNzX3VjZnI9MCIgLz4KPC9ub3Nj
cmlwdD4KPCEtLSBFbmQgY29tU2NvcmUgVGFnIC0tPgoKCg==