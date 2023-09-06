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Butch Jones previews Memphis

Bryan Moss • TigerSportsReport
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@RivalsBmoss

Arkansas State head football coach Butch Jones met with the media on Tuesday to give some final thoughts on the loss to Oklahoma and to give his thoughts on Saturday's match up against Memphis.


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