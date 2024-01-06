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Coach Kyle Pope no longer with Memphis

Bryan Moss • TigerSportsReport
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@RivalsBmoss

The Memphis Tigers will be looking for a new defensive line coach as Kyle Pope will not return to Memphis.

Pope came to Memphis from Liberty in 2020 and this past year he added Defensive Run Game Coordinator duties to his resume at Memphis.

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Memphis Football
Kyle Pope

Pope started his coaching career at Alabama as a Graduate Assistant in 2017-2018 before he moved on to Liberty.

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