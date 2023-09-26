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Comparing the starters: Boise St vs Memphis

Bryan Moss • TigerSportsReport
Publisher
@RivalsBmoss

Memphis hosts Boise State for a G5 clash Saturday night. With the help of PFF, we compare the starters for each team

PFF Grading Scale

90 and above - Elite

80 to 89 - Great

70 to 79 - Good

60 to 69 - Average to Above Average

59 and below- Below Average


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