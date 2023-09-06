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Comparing the starters: Memphis at Arkansas State

Bryan Moss • TigerSportsReport
Publisher
@RivalsBmoss

Memphis travels to Jonesboro this Saturday to take on the Arkansas State Red Wolves.

With the help of PFF, we compare the starters for each team

PFF Grading Scale

90 and above - Elite

80 to 89 - Great

70 to 79 - Good

60 to 69 - Average to Above Average

59 and below- Below Average


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Memphis Tigers Football
Memphis vs Arkansas State (© Christine Tannous/USATSI)
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