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Final Memphis PFF Grades for the 2023 season

Bryan Moss • TigerSportsReport
Publisher
@RivalsBmoss

Rivals has continued its partnership with Pro Football Focus (PFF) which grants us the access to their comprehensive analytics and statistical tools. With the season now over, let's take a look at the final grades from the season. We will only show the players with a minimum of 100 snaps. Here's the PFF Final grades.

PFF Player Grading Scale

90 and above - Elite (5-Star)

80 to 89 - Great (4-Sar)

70 to 79- Good (3-Star)

60 to 69 - Average to Above Average (2-Star)

50 - 59 - Below Average (1-Star)

49 and below - Poor (No Star)

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