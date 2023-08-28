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First depth chart released

Bryan Moss • TigerSportsReport
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@RivalsBmoss

The Memphis Tigers have officially released their first depth chart of the season ahead of their game against Bethune-Cookman this Saturday night. Are there any surprises on the depth chart? Lets take a look.

Memphis Tigers Football
Memphis Tigers Football (Cody Glenn/Getty Images)

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