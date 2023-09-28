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Honoring the 2003 Memphis Tigers

Bryan Moss • TigerSportsReport
Publisher
@RivalsBmoss

The Saturday we will honor the 2003 football team brought Memphis its first bowl win in nearly 32 years. Former head coach Tommy West and retired assistant athletic director Bob Winn, look back at that amazing season.


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