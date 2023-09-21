News More News
premium-icon
ago football Edit

Is 3rd down conversion the key against Mizzou?

Bryan Moss • TigerSportsReport
Publisher
@RivalsBmoss

Memphis will look to stay undefeated this Saturday night when they travel to St. Louis for a home game against Missouri. The Tigers are looking for their first 4-0 start since 2019 when they went 12-1 with an AAC Championship.

According to ESPN Analytics, Memphis has a 42.5% chance to win this game. TeamRankings has it as a 51.7% chance for Memphis. The oddsmakers have the line set at -6.5 for Missouri.

DON'T HAVE TSR PREMIUM YET? SIGN UP TODAY FOR JUST $9.95/MONTH!

Memphis Football
Memphis QB Seth Henigan (© Chris Jones/USATSI)

So what is the key this weekend for Memphis for them to come away from St. Louis with the win.

We feel it's 3rd down conversions. Here's why.

DON'T HAVE TSR PREMIUM YET? SIGN UP TODAY FOR JUST $9.95/MONTH!

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}